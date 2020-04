Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix: Erscheint Mitte Mai für Switch; Demo verfügbar

Screenshot - Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) Screenshot - Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) Screenshot - Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) Screenshot - Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) Screenshot - Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) Screenshot - Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) Screenshot - Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) Screenshot - Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) Screenshot - Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch)

Sega wird Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix am 15. Mai 2020 in digitaler Form für Nintendo Switch im eShop veröffentlichen. Die Basisversion des Rhythmusspiels mit über 100 Songs wird 39,99 Euro kosten (USK: ab 16 Jahren wegen Gewalt und sexuellen Andeutungen). Darüber hinaus wird man weitere Song-Pakete kaufen können. In dem "Mega Pack" sind wiederum das Basisspiel und sechs Songs-DLCs mit je sechs Songs enthalten. Eine Demo kann im eShop runtergeladen werden. Weitere Details findet ihr auf der englischen Website von Sega. Das Spiel wird nur in englischer Sprache vorliegen. Produktbeschreibung : "Wähle aus zwei Spielmodi: traditioneller Arcade Mode per Knopfsteuerung oder der neue Mix Mode mit Motion Control. Mit vielen bei Fans beliebten Klassikern und neuen Hits - wähle aus über 100 Songs für endlosen Rhythmus-Spaß! Nutze die neuen Anpassungsfunktionen! Wähle aus über 300 Kostümen und gestalte eigene T-Shirts im neuen Editor. Erstelle Playlists für deine Lieblings-Musikvideos! Egal, wo und wann - ihre Musik wird dein Hez berühren!"Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer