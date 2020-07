Blaze Revolutions: Cannabis-orientierte Aufbau-Strategie ist erntebereit

Am 15. Juli 2020 haben Little Chicken Game Company, Kanolio Ventures und Hiventure Media das dystopische Aufbau-Strategiespiel Blaze Revolutions für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Der Download via Steam kostet nach wie vor 14,99 Euro.Die Macher beschreiben Blaze Revolution als narratives Echtzeit-Strategiespiel mit dystopischem Setting, in dem die Menschen von einer totalitären, umweltfeindlichen Firma namens SomaCorp kontrolliert und manipuliert werden. Doch es regt sich Widerstand in Form einer grünen Revolution auf Hanfbasis. Als Spieler schlüpft man in die Rollen der Geschwister Janet und Winston Blaze, deren Vater verschleppt wurde und die nun versuchen ein nachhaltiges Imperium aufzubauen und einen Umsturz einzuleiten. Neben wirtschaftlichen, sozialen und politischen Aspekten sollen auch Stealth-Elemente und Abwehrschlachten geboten werden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer