Autopsy Simulator: Obduktionen mit Horrorelementen im Anmarsch

Woodland Games und PlayWay haben den Autopsy Simulator für PC angekündigt, der in Zusammenarbeit mit echten Pathologen und Forensikern entstehe. Einen Veröffentlichungstermin gibt es zwar noch nicht, aber auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Pathologen namens Jack, der während der Autopsie einer mysteriösen Frau den Verlobungsring seiner vor Langem verschwundenen Frau Kate im Körper der Toten findet, was zu einem Kampf gegen düstere Mächte und die eigenen Gedanken führen soll und Erinnerungen an den Horrorfilm The Autopsy of Jane Doe weckt. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Trailer