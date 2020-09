Jumpala: Kompetitiver Plattformer lädt zum Probehüpfen ein

Die US-Entwickler Yokereba haben eine Demoversion ihres kompetitiven Jump'n'Runs Jumpala für PC veröffentlicht. Die sogenannte Jumpala: Tryouts Edition ist seit dem 3. September 2020 kostenlos auf Steam erhältlich und bietet vier spielbare Charaktere. Die Vollversion soll hingegen in wenigen Wochen mit sieben spielbaren Charakteren in den Early Access starten.Die Macher beschreiben Jumpala als schnellen kompetitiven Plattformer mit Fokus auf Strategie, Superkräfte, Sabotage und Level-Beherrschung. Man springt auf Plattformen, die dann die Farbe des Spielers annehmen und so Punkte ergeben. Es werden individuelle Charakterfähigkeiten und Spielstile, einzigartige Hindernisse und direkte Kampfhandlungen untereinander versprochen. Bis zu vier Spieler sollen in Free-for-all- oder Team-Matchs sowohl lokal als auch online um die Wette hüpfen.Letztes aktuelles Video: Trailer