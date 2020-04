Peaky Blinders: Mastermind: Rätselabenteuer zur Netflix-Serie angekündigt

Der TV-Serie getreu - Kontrolliere Tommy, Arthur, Polly, John, Ada und Finn und navigiere sie durch vertraute Orte wie das Garrison, Charlie Strongs Hof, die Shelby-Stube und viele mehr.

Tommys Aufstieg - Als ein Peaky Blinder in den Mord eines chinesischen Opiumhändlers hineingezogen wird, will Tommy die Wahrheit rausfinden und entwickelt sich zum wahren Drahtzieher der Peaky Blinders.

Werde zum Mastermind - Plane komplexe Szenarien in Tommys Kopf, übernimm die Kontrolle über jedes wichtige Mitglied der Shelby-Familie und führe ihre Aktionen parallel aus.

Manipuliere die Zeit - Die Aktionen aller Charaktere werden automatisch in einer Zeitleiste aufgezeichnet, die du zurücksetzen sowie vor- und zurückspulen kannst, bis der Plan perfekt ausgeführt ist.

List und Strategie - Die Missionen werden immer komplexer und müssen unentdeckt und rechtzeitig gelöst werden. Wähle die richtigen Charaktere und Fähigkeiten, um den optimalen Plan auszuführen.

Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC) Screenshot - Peaky Blinders: Mastermind (PC)

FuturLab und Curve Digital haben das Puzzle-Adventure Peaky Blinders: Mastermind angekündigt, das auf der BBC- und Netflix-Serie Peaky Blinders - Gangs of Birmingham basiert und im Sommer 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits zur Wunschliste hinzufügen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen in Birmingham nach dem Ersten Weltkrieg. Peaky Blinders: Mastermind findet vor den Ereignissen der ersten Staffel statt und du trittst der Gang der Shelby-Familie bei. Folge Tommys Aufstieg, während er sich als wahrer Drahtzieher der Peaky Blinders erweist und eine finstere Verschwörung aufdeckt, die die Familie aus dem Geschäft bringen soll.Mastermind bezieht sich auf Tommys Fähigkeit, komplexe Szenarien im Kopf durchzuspielen. Als Spieler kannst du diese Macht ausüben, indem du die Kontrolle über wichtige Mitglieder der Shelby-Familie übernimmst, darunter Tommy, Arthur und Polly. Werde zum Mastermind, indem du den Pfad der Charaktere zurücksetzt und zurückspulst, um alle Aktionen perfekt abzustimmen. Erreiche die höchste Missionsbewertung durch den strategischen Einsatz von Charakteren und List, um immer komplexere Rätsel mit optimalem Timing zu lösen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer