Minimal Affect: Als Action-Rollenspiel verpackte Sci-Fi-Parodie im Anflug

Toadman Interactive und Sold Out haben das Sci-Fi-Action-Rollenspiel Minimal Affect angekündigt, das 2021 für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. "Minimal Affect ist unsere Hommage an die größten Sci-Fi-RGPs, -Filme, und -Shows, die wir so lieben", so Creative Director Rasmus Davidsson. "Während die Story absolut seltsam ist, trifft dies auf keinen Fall auch auf das Gameplay zu. Das Spiel ist ein vollwertiges Action-RPG in dem Zeichenstil, der aus Zeichentrickreihen für Erwachsene bereits bekannt ist. Es ist ein intergalaktisches Märchen über Weltraum-Abenteuer, Comedy und fragwürdige Moral."Weiter heißt es von den Machern: "Mit Warp-Geschwindigkeit erleben Spieler in Minimal Affect eine einzigartige Geschichte mit der bunt zusammengewürfelten Besatzung auf der Jungfernfahrt der Star Alliance 'Balding Eagle' (die deutsche Übersetzung möchte an dieser Stelle nur sehr ungern auf die Bezeichnung 'Glatzkopfseeadler' verzichten). Die Dinge versprechen schnell gefährlicher zu werden als gedacht. Aber gut, dass sich das Team an ihren... 'furchtlosen' Anführer wenden kann?Minimal Affect ist ein Story-getriebenes Space-Adventure mit einer bunten Palette an Team-Mitgliedern auf der Mission die Galaxis (schon wieder) zu retten und gegen eine Menge Aliens zu kämpfen. Leite dein Team, treffe neue Charaktere, erlerne Skills, erledige Side-Quests und ... eben alles andere was man so in einem Third-Person Action RPG macht, in einer farbenfrohen, stylischen Welt, die sich wie ein spielbarer Cartoon anfühlt."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer