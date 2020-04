Marquard Media Group: Gestartet: "Community Deals" bei PC Games Hardware

Die Kollegen von der PC Games Hardware, die wie 4Players.de auch Teil der Marquard Media Group sind, haben einen neuen Service gestartet: Bei den " Community Deals " können eingeloggte Forenuser ihre Schnäppchen einreichen, um bei einigen Shops mit 30 Prozent an den Affiliate-Erlösen beteiligt zu werden.Egal ob Grafikkarte, Maus, Powerbank oder Kopfhörer: Ihr findet etwas günstig irgendwo im Netz? Oder einen Rabatt? Tragt es im Formular ein und profitiert davon, wenn andere User etwas über diesen Hinweis einkaufen. Hier ist eine Liste mit Beispielen von Links, die bisher eingereicht und veröffentlicht worden sind. Noch befindet sich der Service in der Beta, ein ausführliches FAQ samt Anleitung sowie Video findet ihr hier.Bereits letztes Jahr erweiterten die Kollegen ihren eCommerce-Bereich um den PCGH-Ratgeber , der sich auf Grafikkarten und Technik rund um den PC spezialisierte. Das Angebot ist komplett werbefrei und wird ebenfalls über so genannte Affiliate-Links finanziert - klickt und kauft man über einen Partnerlink, bekommt Computec eine Provision.Die "Community Deals" sind im Rahmen des Marquard Innovation Program entstanden, das neben 4Players und 4Netplayers in Hamburg ansässig ist. Wie die 4Players GmbH gehören u.a. auch Computec Media und Golem zur Marquard Media Group