80's Overdrive: Retro-Rennspiel (2D-Pixelart) startet am 7. Mai auf Switch

Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch) Screenshot - 80's Overdrive (Switch)

Mit 80's Overdrive wird am 7. Mai 2020 ein Retro-Rennspiel mit 2D-Pixelart für Nintendo Switch erscheinen . Das Spiel von Insane Code aus Polen wird 9,99 Euro im eShop kosten. Im Dezember 2017 ist schon eine 3DS-Version veröffentlicht worden.Das Spiel orientiert sich (wenig überraschend) an Rennspielen aus der 8- und 16-Bit-Konsolenära und an Arcade-Racer. Im Karrieremodus tritt man gegen diverse Gegner an, wodurch neue Rennen freigeschaltet, neue Autos gekauft und die Vehikel mit neuen Technologien (z.B. Polzei-Radar und Nitro-Nachbrenner) aufgerüstet werden können. Auch ein Time-Attack-Modus gegen die Uhr sowie ein "Strecken-Editor" (lediglich Veränderung von Parametern) mit Share-Funktion via Track-Code sind geplant.Letztes aktuelles Video: Trailer