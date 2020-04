SpellPunk VR: Virtual-Reality-Duell der Magier

Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive) Screenshot - SpellPunk VR (HTCVive)

Incineration Productions hat SpellPunk VR in den Early Access auf Steam und Viveport geschickt (Preis: 16,79 Euro). In der Multiplayer-Zauberduellarena für HTC Vive und Oculus Rift duellieren sich Magier und schleudern sich Zaubersprüche um die Ohren, die anhand von Handbewegungen in die Luft gezeichnet werden. Neben den Online-Duellen (inkl. Rangliste) gibt es auch einen Trainingsmodus gegen computergesteuerte Gegner.Aktuell umfasst das Spiel den 1-gegen-1-Modus, acht Avatare, fünf Arenen und elf Zaubersprüche. Zusätzliche Funktionen und inhaltliche Aktualisierungen werden im Rahmen des Early Access veröffentlicht.Die ersten Reaktionen der Spieler fallen ausschließlich negativ aus. Es wird kritisiert, dass das Spiel viel zu früh in den Early Access geschickt wurde und das zentrale Spielelement (Zaubersprüche in die Luft zeichnen) größtenteils nicht richtig funktionieren würde.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer