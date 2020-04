Swords of Gurrah: Arena für VR-Gladiatoren eröffnet

Screenshot - Swords of Gurrah (HTCVive) Screenshot - Swords of Gurrah (HTCVive) Screenshot - Swords of Gurrah (HTCVive) Screenshot - Swords of Gurrah (HTCVive) Screenshot - Swords of Gurrah (HTCVive) Screenshot - Swords of Gurrah (HTCVive) Screenshot - Swords of Gurrah (HTCVive) Screenshot - Swords of Gurrah (HTCVive) Screenshot - Swords of Gurrah (HTCVive)

Das VR-Arena-Kampfspiel Swords of Gurrah von Devster ist am 21. April 2020 in den Early Access auf Steam gestartet, wo aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt wird (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Die Fertigstellung soll in ca. einem Jahr erfolgen. Als VR-Systeme werden Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality unterstützt.Im Spiel schlüpft man in die Rollen von Sci-Fi-Gladiatoren, die sich in Arenen mit Nahkampfwaffen wie Schwertern, Schilden, Äxten oder Speeren auf Leben und Tod bekriegen, um das Publikum bei Laune zu halten. Auch Kämpfe gegen wilde Bestien wie gepanzerte Stiere, Tiger oder Hydras stehen auf dem Plan. Den Spielern scheint's bislang zu gefallen, denn die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 85 Prozent von 113 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer