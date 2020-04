A Summer's End - Hong Kong 1986: Visual Novel lädt zu einer Zeitreise in die Achtziger

Screenshot - A Summer's End - Hong Kong 1986 (PC) Screenshot - A Summer's End - Hong Kong 1986 (PC) Screenshot - A Summer's End - Hong Kong 1986 (PC) Screenshot - A Summer's End - Hong Kong 1986 (PC) Screenshot - A Summer's End - Hong Kong 1986 (PC) Screenshot - A Summer's End - Hong Kong 1986 (PC) Screenshot - A Summer's End - Hong Kong 1986 (PC) Screenshot - A Summer's End - Hong Kong 1986 (PC)

Am 23. April 2020 haben Oracle & Bone ihre nostalgische Visual Novel A Summer's End - Hong Kong 1986 für PC veröffentlicht. Auf Steam kostet der Download 12,49 Euro, auf itch.io mindestens 14,99 Dollar. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 100 Prozent der 77 Reviews positiv).Im Spiel geht es um eine zufällige Begegnung zweier Frauen, aus der eine Beziehung entsteht. Die Hauptaugenmerke der 1986 in Hong Kong spielenden Handlung seien Liebe, Familie und Kultur. Doch auch die Suche nach Sinn und Identität in einer sich rarpide verändernden Welt, in der unterschiedliche Ideologien und Kulturen aufeinanderprallen, wird von den Machern herausgestellt. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer