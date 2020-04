Paradise Killer: Krimi-Abenteuer in surrealer offener Welt angekündigt

Screenshot - Paradise Killer (PC) Screenshot - Paradise Killer (PC) Screenshot - Paradise Killer (PC) Screenshot - Paradise Killer (PC) Screenshot - Paradise Killer (PC) Screenshot - Paradise Killer (PC)

Mit Paradise Killer haben Kaizen Game Works und Fellow Traveller ein Krimi-Abenteuer mit einem Schwerpunkt auf Erkundung in einer offenen Welt angekündigt. Erscheinen soll es noch im Sommer 2020 für den PC via Steam. In der Rolle des "Ermittlungs-Freaks" Lady Love Dies begibt man sich nach Paradise Island, um einen Mordfall aufzuklären. Dabei handelt es sich um einen Ort in einer anderen Realität, in dem sich Psychopathen und andere Durchgeknallte herumtreiben - an Verdächtigen dürfte also kein Mangel herrschen.Im Spiel begibt man sich auf die Suche nach Hinweisen und muss versuchen, in Verhören von Verdächtigen die nötigen Beweise zu sammeln, um vor Gericht eine Verurteilung bewirken zu können.Wer sich selbst ein Bild von Paradise Killer machen möchte, findet bei Steam eine Demo, die vier Tage lang zur Verfügung steht. Weitere Infos zum Spiel findet man außerdem auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer