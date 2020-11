Stride: VR-Parcours im Stil von Mirror's Edge hat drei neue Modi bekommen

Grafisch und spielerisch erinnert der VR-Titel Stride von Joy Way derart stark an sein Vorbild, dass sogar die offizielle Pressemitteilung ihn als "Mirror's Edge in VR" betitelt. Inhaltlich lag der im Early-Access befindliche Titel bislang aber weit hinter dem Umfang von Ubisofts Original auf der Mattscheibe.Auf Steam wurde gestern allerdings ein Update mit drei neuen Modi veröffentlicht, und zwar ein prozedural generierter Endlos-Modus, ein weitläufiger Arena-Modus und ein Wettrennen auf Zeit. Als VR-Plattformen werden Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality (WMR) unterstützt."The new update packs the game with loads more nail-biting action - STRIDE now comes with three intense game modes to play:- Endless mode: Infinite procedural level generation provides unlimited challenging terrain to traverse.- Arena mode: A spacious arena with waves of enemies. Perfect for practicing tricks across a varied terrain and refining shooting skills.- Time Run. Perfect for testing parkour-at-speed skills in a race agains"Letztes aktuelles Video: How parkour works in VR