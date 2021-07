Stride: VR-Parcours im Stil von Mirror's Edge erscheint Anfang August für Quest

#STRIDE is set for release on Oculus Quest on August 5.



STRIDE, a high octane VR game which fuses parkour and combat, will unleash the the wireless nature of Oculus Quest devices.



New gameplay is included!



🔥 Wishlist on the Oculus Store: https://t.co/51jq1r6DaI pic.twitter.com/HK0z1fPgHc



— Joy Way — VR Games Devs (@JoyWayVR) July 23, 2021

Der Parcour-Titel Stride hat einen Release-Termin für Facebooks mobile VR-Plattform Oculus Quest bekommen. Dort erscheint das Spiel am Donnerstag, 5. August - so Entwickler Joy Way auf seinem offiziellen Twitter-Auftritt. Grafisch und spielerisch erinnert das Spiel derart stark an sein Vorbild, dass sogar eine offizielle Pressemitteilung ihn als "Mirror's Edge in VR" betitelt.Die ursprünglich für die Early-Access-Phase auf SteamVR angekündigte Einzelspieler-Kampagne scheint noch nicht fertig zu sein. Der SteamVR-Multiplayer-Modus im Teststadium wird ebenfalls noch nicht für Quest erwähnt. Der Quest-Store führt stattdessen folgende enthaltene Modi auf:"Bewege dich über die Dächer der Stadt wie ein Parkour-Pro. Halte dich an Vorsprüngen fest, springe von Dach zu Dach, gleite an Seilen hinab und nutze Haken zum Schwingen.Spüre den Rausch, wenn du in diesem für VR konzipierten Spiel in schwindelerregenden Höhen über unglaublich breite Abgründe springst. Sieh nicht nach unten!ARCADE-MODI:-Endlos-Modus. Endlose Level-Generierung bietet unbegrenzte herausfordernde Umgebungen.-Time-Run-Modus. Kämpfe um den ersten Platz im Leaderboard. Im Time-Run-Modus dreht sich alles um Geschwindigkeit.-Arena-Modus. Du hast in dieser komplexen Hochhaus-"Arena" völlige Bewegungsfreiheit, aber du wirst dich einer Vielzahl von Aufgaben gegenübersehen."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PSVR