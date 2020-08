WWE 2K Battlegrounds: Jerry "The King" Lawler und Mauro Ranallo als Kommentatoren

Jerry "The King" Lawler und Mauro Ranallo kommentieren die Action in WWE 2K Battlegrounds 2K Games: "In 'Kampf der Epochen' feuert WWE-Hall-of-Fame-Kommentator Jerry 'The King' Lawler die WWE-Legenden im Roster von WWE 2K Battlegrounds - wie den Undertaker, Mankind, Beth Phoenix und die Bella-Twins - an, wenn sie in Fantasy-Matches gegen beliebte WWE-Superstars von heute antreten, etwa gegen Roman Reigns, Drew McIntyre, Bayley, Sasha Banks, Finn Bálor und mehr. Neben Lawler, der keinen Hehl daraus macht, wem er die Daumen drückt, komplettiert der bekannte Sportreporter und WWE-NXT-Ringkommentator Mauro Ranallo, der erstmals in einem WWE 2K-Spiel zu sehen ist, das Kommentatoren-Team in WWE 2K Battlegrounds."WWE 2K Battlegrounds wird am 18. September 2020 für PC (Steam), PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen. Zum Verkaufsstart werden mehr als 70 ehemalige und heutige WWE-Superstars spielbar sein. Weitere Charaktere sollen später folgen. Die Standard Edition kostet 39,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition liegt bei 49,99 Euro. Vorbesteller erhalten bei Veröffentlichung des Spiels Edge als Charakter aus der WWE Hall of Fame (Vorbesteller-Bonusangebot endet am 18. September 2020) - je nach Plattform und Shop. Die Digital Deluxe Edition beinhaltet neben Edge zusätzlich alle Versionen von "Stone Cold" Steve Austin, The Rock und Ronda Rousey, die beim Spielspart freigeschaltet werden, plus 1.100 Golddollar (eine spielinterne Währung, mit der Superstars freigeschaltet werden können) sowie kosmetische Objekte. WWE-Superstars, spielinterne Währung und kosmetische Objekte sind auch durch das Erfüllen von Zielen im Spiel freischaltbar. Es sollen keine zusätzlichen Käufe erforderlich sein.