WWE 2K Battlegrounds: Arcade-Prügelspiel auf PC, PS4, Stadia, Switch und Xbox One gestartet

"Prügeln ohne Grenzen" verspricht Publisher 2K Games mit WWE 2K Battlegrounds . In dem Arcade-Prügelspiel mit ominöser Social-Ausrichtung kämpfen WWE-Superstars aus jeder Ära in interaktiven Umgebungen gegeneinander, und zwar auf PC ( Steam ), PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One."Die Spieler können bei der rasanten Action mit einer Auswahl an Power-Ups, Spezialmoves, Nahkampfgegenständen und interaktiven Umgebungen der Begegnung noch eins draufzusetzen. Man kann die Herausforderungen alleine angehen, oder die Sache mit der Familie oder Freunden gemeinsam auf der Couch und online in mehreren kooperativen und kompetitiven Multiplayer-Modi klären", schreibt der Publisher."Zum Start wird in WWE 2K Battlegrounds ein Kader mit mehr als 70 WWE-Superstars, -Legenden und Hall-of-Famern zur Verfügung stehen, mehr als 60 weitere Superstars kommen nach aktuellem Plan noch über kostenlose Updates zum Herunterladen dazu, darunter "Macho Man" Randy Savage, Ultimate Warrior, Ric Flair und viele andere. Durch den umfassenden und vielseitigen Kader können die Spieler unzählige Traumkämpfe zum Leben erwecken, zum Beispiel Andre the Giant gegen den Undertaker, Roman Reigns gegen The Rock, Stone Cold Steve Austin gegen John Cena, Edge gegen AJ Styles und viele andere. Sie können im Superstar-Editor auch ihre eigenen WWE-Superstars mit unterschiedlichem Körperbau, verschiedenen Körpergrößen und Gesichtern sowie Kleidung, Frisuren und Kampfstilen kreieren und gegen die Herausforderer antreten lassen. Jeder Superstar setzt einen von fünf Klassenstilen ein - Powerhouse, Technician, High-Flyer, Brawler und All-Rounder – zu denen jeweils unterschiedliche Kampf-Moves, Stärken und Schwächen gehören. Offensive und defensive Power-Ups im Arcade-Stil wie Flaming Fist, Ice Breath und Earthquake können dem Ganzen eine zusätzliche strategische Dimension geben, die zu schnellen Veränderungen im Kampfgeschehen führen kann."Die Charaktere müssen eventuell über Spiel-Modi oder mit Spielwährung freigeschaltet werden. Spielwährung kann man verdienen oder kaufen. WWE-Superstars, spielinterne Währung und kosmetische Objekte sind auch durch das Erfüllen von Zielen im Spiel freischaltbar. Kein zusätzlicher Kauf erforderlich. Cross-Plattform-Play ist derzeit verfügbar auf Xbox One und Windows PC via Steam, Switch und Stadia."In WWE 2K Battlegrounds stehen verschiedene Spielmodi und Match-Typen zur Auswahl, darunter King of the Battleground - ein Online-Modus, bei dem es darum geht, der Letzte zu sein, der noch im Ring steht - und Battleground-Herausforderung, bei dem die Spieler mit ihren eigenen Kreationen aus dem Superstar-Editor eine Reihe von Herausforderungen bestreiten, um Fähigkeitspunkte freizuschalten, die eigenen Fähigkeiten auszubauen und individualisierte Objekte zu verdienen. WWE 2K Battlegrounds bietet auch einen einzigartigen Einzelspieler-Kampagnenmodus, der im comicartigen Stil erzählt wird. Hier können sich die Spieler mit 'Stone Cold' Steve Austin und dem legendären Manager Paul Heyman zusammentun und auf der Suche nach den nächsten WWE-Superstars um die Welt reisen. Online-Multiplayer-Matches bringen die Spieler aus aller Welt zusammen, zeitlich begrenzte Online-Turniere bieten Belohnungen und eine Vielfalt an Match-Bedingungen."WWE 2K Battlegrounds ist in zwei Formaten erhältlich: Als Standard Edition (39,99 Euro) und Digital Deluxe Edition (49,99 Euro). Bei Spielern, die die Digital Deluxe Edition kaufen, werden Edge sowie alle Versionen von Stone Cold Steve Austin, The Rock und Ronda Rousey zu Beginn des Spiels freigeschaltet und sie erhalten 1100 Bonus-Goldwährung, eine Spielwährung, mit der man Superstars und kosmetische Objekte freischalten kann."Wir freuen uns, WWE 2K Battlegrounds zum wachsenden 2K-Portfolio mit WWE- und lizenzierten Sport-Titeln hinzuzufügen und den Spielern so eine neue Möglichkeit zu bieten, WWE-Videospiel-Action zu genießen", so David Ismailer, Präsident von 2K. "Dieses Arcade-Prügelspiel bietet eine komplett andere Erfahrung als 2Ks Simulationsreihe WWE 2K und das Sammelkarten-Kampfspiel WWE SuperCard und wir sind sicher, dass es den Fans gefallen wird."Letztes aktuelles Video: Kampf der Epochen mit Jerry The King Lawler und Mauro Ranallo