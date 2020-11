WWE 2K Battlegrounds: Die ersten Roster-Updates stehen an: Goldberg, Ultimate Warrior, Batista, Lita etc.

Goldberg

Batista

Jey Uso (freigeschaltet)

Jimmy Uso (freigeschaltet)

Ultimate Warrior

Eddie Guerrero (freigeschaltet)

Lita (freigeschaltet)

Trish Stratus

Booker T

Ruby Riott (freigeschaltet)

2K Games hat das erste von mehreren Roster-Updates für WWE 2K Battlegrounds ab 27,28€ bei kaufen ) angekündigt. In den nächsten Wochen sollen dem Spiel zehn WWE-Superstars und 20 Anpassungsobjekte hinzugefügt werden. Über 50 weitere Superstars und kosmetische Objekte werden in den kommenden Monaten verfügbar sein. Einige Superstars und kosmetische Objekte müssen durch spielinterne Währung freigeschaltet werden. Spielinterne Währung kann verdient oder käuflich erworben werden.Die folgenden Superstars, Legenden und Hall of Famer sollen über automatische Updates ihren Weg in WWE 2K Battlegrounds finden, wobei einige davon freigeschaltet werden müssen (die genauen Termine können sich aber noch ändern):Freitag, 6. November:Mittwoch, 11. November:Mittwoch, 18. November:Jedes Update enthält zudem eine Auswahl an Arena-Anpassungsobjekten für Superstars und Battlegrounds wie Outfits, Gesichtsbemalung, Arena-Designs, Farbmuster und mehr.Letztes aktuelles Video: Neue Legenden und Superstars