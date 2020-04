Kill It With Fire: Mit schwerem Geschütz auf Spinnenjagd

Screenshot - Kill It With Fire (PC) Screenshot - Kill It With Fire (PC) Screenshot - Kill It With Fire (PC) Screenshot - Kill It With Fire (PC) Screenshot - Kill It With Fire (PC)

Der texanische Entwickler Casey Donnellan und Indie-Publisher tinyBuild haben die verrückte Spinnenjagd-Action Kill It With Fire angekündigt, die im Sommer 2020 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Zudem kann mit Kill It With Fire: Ignition eine kostenlose Demo ausprobiert werden, deren bisherige Bewertungen auf Valves Download-Portal zu 100 Prozent positiv sind.Kill It With Fire basiert auf der Unreal Engine 4 und gibt Spinnenhassern die Möglichkeit, sich virtuell auf die Jagd nach den Auslösern ihrer Phobie zu begeben. Und das nicht mit Glas und Papier, sondern mit Schusswaffen, Flammenwerfern und Sprengladungen. Insgesamt werden Dutzende Waffen sowie Hunderte Schlupfwinkel versprochen, die es mit Tracking-Technologie aufzuspüren und ohne Rücksicht auf Verluste unschädlich zu machen gilt. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer