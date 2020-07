Kill It With Fire: Neue Demo und Termin für die Spinnenhatz angekündigt

Am 13. August 2020 werden Casey Donnellan und tinyBuild die verrückte Spinnenjagd-Action Kill It With Fire für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man den auch via GOG und Epic Games Store erscheinenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Eine neue Demo namens Kill It With Fire: Heatwave soll ab dem 17. Juli verfügbar sein. Die alte Demo, Kill It With Fire: Iginition , kam bis dato sehr gut an und wurde von 93 Prozent der 775 Rezensenten auf Valves Download-Portal positiv bewertet.Kill It With Fire basiert auf der Unreal Engine 4 und gibt Spinnenhassern die Möglichkeit, sich virtuell auf die Jagd nach den Auslösern ihrer Phobie zu begeben. Und das nicht mit Glas und Papier, sondern mit Schusswaffen, Flammenwerfern und Sprengladungen. Es werden Dutzende Waffen sowie Hunderte Schlupfwinkel versprochen, die es mit Tracking-Technologie aufzuspüren und ohne Rücksicht auf Verluste unschädlich zu machen gilt.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer