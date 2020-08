Kill It With Fire: Spinnenjagd mit Feuer und Schusswaffen ist gestartet

Publisher tinyBuild und Indie-Developer Casey Donnellan Games haben gestern ihre wilde Spinnenjagd im Haushalt auf Steam und im Epic Games Store veröffentlicht. Um einen "Simulator" handelt es sich beim Shooter Kill It With Fire nicht gerade, da Kammerjäger in der realen Welt vermutlich nicht mit einer Pistole bewaffnet auf die Jagd nach kleinen Krabbeltieren gehen."Die Spinne – die älteste und tödlichste Nemesis der Menschheit. Als lizenzierter Feuer-Exterminator schlägst du jetzt zurück! Schnapp dir deine Waffen und verfolge die achtbeinige Bedrohung quer durch Vorstadt.Um eine Spinne zu besiegen, musst du ihre einzige Schwäche ausnutzen: FEUER. Oder Kugeln. Oder Explosionen, Wurfsterne, Zerquetschen … eigentlich so ziemlich alles. Aber das heißt nicht, dass es einfach ist – erst mal musst du die Spinnen finden. Nutze modernste Spinnenortungstechnologie, um den Standort deines Opfers unter hunderten potenziellen Verstecken zu ermitteln, stecke alles in Brand und zerquetsche die Spinne mit einer Bratpfanne, wenn sie rauskommt. Das ist die einzige todsichere Methode.Features- Dutzende von Waffen- Gruselige Kriechtiere- [*„Realistisches“ Feuersimulationssystem- Chaos und Zerstörung mit Spaßfaktor- Endlich die volle Wahrheit über Spinnen"