Kill It With Fire: Spinnenjagd startet im März auf Konsolen und Mobilgeräten

Ab dem 4. März 2021 geht es Spinnen auch auf PS4, Xbox One, Switch sowie Mobilgeräten mit iOS und Android an den Kragen: Wie Casey Donnellan und tinyBuild bekannt geben, erscheint die Umsetzung von Kill It With Fire zum Preis von 14,99 Euro. Wer auf Xbox One und Switch vorbestellt, erhält einen Rabatt 20 Prozent.Im Kampf gegen die achtbeinigen Biester werden schwere Geschütze aufgefahren: Nicht nur Flammenwerfer & Co kommen zum Einsatz, sondern zur Not jagt man sogar ohne Rücksicht auf Kollateralschäden komplette Gebäude in die Luft.Auf dem PC erschien Kill It With Fire bereits im August 2020.Letztes aktuelles Video: Umsetzungen fuer Konsolen und Mobilgeraete