Marauder: Geselliges Weltraumpiratenspiel startet auf fig.co und Discord im Frühzugang

Laut dem kleinen englischen Team Small Impact werden Spieler in die Neunziger Jahre einer alternativen Zeitlinie versetzt, um sich in Weltraumkämpfen und "realistischer" Action aus der Ego-Perspektive zu beweisen. Als Inspiration dienen

Marauder ist ein Multiplayer-Weltraumpiratenspiel, in dem man plündert, tötet und Raumschiffe kommandiert - so erklärt es der Trailer des Titels, der auf fig.go im Rahmen des Open-Access-Programms unterstützt werden kann und via Discord erhältlich ist. Escape from Tarkov und, zumal auch Ähnlichkeiten zu Serien wie The Expanse erkennbar sind. Die nicht gerade Science-Fiction-typischen Waffen orientieren sich an realen Vorbildern aus den zwei Weltkriegen und dem kalten Krieg; darüber hinaus ist von einer "Dieselpunk"-Ästhetik die Rede. Als voraussichtlicher finaler Release des PC-Titels wird Januar 2022 angegeben.