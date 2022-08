Marauder: Multiplayer-Weltraum-Piraterie erhält Early-Access-Termin

Überfallen, plündern, entkommen

Raid, Loot, Escape… So beschreibt der Entwickler Small Impact Games seinen First-Person-Multiplayer-Shooter Marauder, welcher nun auf der Gamescom: Opening Night Live 2022 einen Steam-Early-Access-Termin erhalten hat. Fans der kuriosen Mischung aus Raumschiff- und Weltkriegsflair dürfen bereits im Oktober dieses Jahres neben Stahlhelm und Atemmaske zu Maus und Tastatur greifen.Im Spiel des Entwicklerstudios aus dem vereinigten Königreich, verschlägt es die Menschheit der 1990er in die unendlichen Weiten des Weltalls, nachdem die fortschreitende Industrialisierung den Planeten unumkehrbar zugrunde gerichtet hat und der Schrecken des Ersten Weltkrieges nie sein Ende fand. Als Marauder durchforstet ihr das Weltall auf der Suche nach Ressourcen und schreckt dabei vor nichts zurück; ganz nach dem Motto: "Der Zweck heiligt die Mittel"."Nimm mit, was du auf den gefährlichen Sci-Fi-Schlachtfeldern finden kannst. Schnapp dir in rasanten Raids wertvolle Beute – und dann entkomme mit deinem Schatz, um den nächsten Tag noch zu erleben und Profit aus deinem kühnen Stunt zu schlagen." In die taktischen Ballereien gegen Spieler und KI, die vom Spielprinzip durchaus an Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown erinnern, könnt ihr euch als einsamer Wolf oder mit bis zu drei weiteren kampflustigen Freunden stürzen und dabei plündern, was das Zeug hält. Die historischen Waffen bleiben euch für die nächsten Gefechte erhalten und lassen sich mithilfe von Modifikationen upgraden und neue Gegenstände mit Erfahrungspunkten freischalten. Die Kämpfe beschränken sich allerdings nicht nur auf die eisernen Gänge der Raumfregatten, so dürft ihr euch ebenfalls in selbstgebauten oder nicht ganz einvernehmlich angeeigneten Raumschiffen rentable Weltraum-Schlachten liefern.Ob sich Marauder, ähnlich wie seine Protagonisten, gegenüber der Konkurrenz durchsetzen kann, wird sich in der Early-Access-Phase im Oktober zeigen. Bis dahin müssen Weltraum-Piraten Stielgranate und Co. wohl erst einmal stecken lassen.