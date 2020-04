Jessika: FMV-Krimi über Selbstmord und digitale Spuren

In diesem Full-Motion-Video-Mystery-Abenteuer bist du Teil einer Gruppe, die sich auf die Aufarbeitung digitaler Fußabdrücke von Verstorbenen spezialisiert hat - alles im Auftrag der Angehörigen. Was auf den ersten Blick ein Job wie jeder andere zu sein scheint, entwickelt sich schnell zu einem dunklen Drama voller Drehungen und Wendungen.

Der PC-Titel Jessika vom deutschen Newcomer-Studio TriTrie Games und Publisher Assemble Entertainment soll im Laufe des Sommers offenbar die Ära der filmischen FMV-Adventures aufleben lassen. Zur Seite im Steam-Store geht es hier. Angeheuert von ihrem Vater durchforstet der Spieler Jessikas digitalen Fußabdruck und versucht, nur mit seinem Laptop und seinem Verstand das Geheimnis um ihr Schicksal zu lüften. Das spielbare Drama wird größtenteils in Form gefilmter Szenen präsentiert."Schon während der Entwicklung hat Jessika für Furore gesorgt und wurde etwa beim Deutschen Entwicklerpreis 2018 für den „Ubisoft Best Newcomer Award“ nominiert.Jessika bietet eine intensive und emotionale Spiel-Erfahrung, bei der der Spieler den Selbstmord einer jungen Frau untersucht. Angeheuert von ihrem Vater durchforstet der Spieler Jessikas digitalen Fußabdruck und versucht, nur mit seinem Laptop und seinem messerscharfen Verstand bewaffnet, das Geheimnis um das Schicksal von Jessika zu lüften.Jessika wird noch diesen Sommer auf Steam und weiteren Digitalplattformen für 12,49¤ erscheinen. Bereit, in das Mysterium um Jessika einzutauchen?Liebe Jessika,ich habe so viele Fragen... so viele Fragen, die mich seither verfolgen. Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit viele Meinungsverschiedenheiten hatten. Und sicher muss ich zugeben, dass ich nicht der beste Vater war, den es gibt... jeder hat seine Fehler und seine Last zu tragen.Wie auch immer, das Wichtigste ist, aus seinen Fehlern zu lernen. Doch leider ist es für eine Wiedergutmachung zu spät – es ist zu spät, um mich zu entschuldigen. Es gibt keine Möglichkeit, das schreckliche Unrecht, das ich getan habe, wiedergutzumachen – weil du getan hast, was du getan hast. Aus welchem Grund auch immer. In meinem Kopf dreht sich alles nur noch um diese eine Frage: WARUM? War das dein letzter Ausweg? Wenn du nur mit mir geredet hättest, dann hätten wir sicher einen Ausweg gefunden...irgendwie.Ich kann dir nicht verübeln, dass du so lange geschwiegen und dich komplett zurückgezogen hast. Ich kann nur mir selbst Vorwürfe machen. Egal, was andere sagen werden, für mein emotionales Wohlbefinden möchte ich - nein, muss ich herausfinden, was passiert ist und was dich zu diesem Schritt veranlasst hat.Ich habe Profis engagiert, die Licht ins Dunkel bringen können, die Nachforschungen anstellen und womöglich auch mehr über deine Beweggründe herausfinden. Und vielleicht, aber nur vielleicht, können sie mein Gewissen erleichtern. Zumindest für den Augenblick.In LiebePapaAlles, was du für deine Arbeit brauchst, ist dein Laptop und einige grundlegende Hintergrundinformationen über das "Opfer" – in diesem Fall: Jessika. Verschaffe dir Zugriff auf ihre Datenbank und durchforste mit Hilfe diverser Suchbegriffe Dateien wie Videoclips, Audiodateien, Notizen und Nachrichtenartikeln nach Hinweisen. Teile die gewonnen Erkenntnisse mit deinem Klienten und deinen Kollegen, um noch tiefer in Jessikas Leben einzutauchen. Nutze deinen analytischen Verstand, kombiniere die gewonnen Fakten und enthülle Jessikas wahre Geschichte."