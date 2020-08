Jessika: Hinter den Kulissen: Die Suche nach der Schauspielerin für das FMV-Adventure

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler TriTrie Games haben den zweiten Blick hinter die Kulissen des FMV-Adventures (Full Motion Video) Jessika veröffentlicht. Die zweite Entwickler-Featurette handelt von der Recherche zur Thematik und der Suche nach der passenden Schauspielerin für die weibliche Hauptrolle.Assemble Entertainment: "Neben aktuellen Themen und wahren Begebenheiten, die die Entwickler dazu ermutigt haben ein Spiel wie Jessika zu kreieren, waren es auch Ereignisse aus dem privaten Umfeld, die in die Geschichte mit eingeflossen sind. TriTrie Games verrät Details zum Casting für die Rolle der Jessika. Die Entwickler hatten von Anfang an die Vision, dass die Schauspielerin Jessika eine ganz 'normale' Person verkörpern soll. Es sollte keinesfalls der Eindruck entstehen, dass sie eine Psychopathin oder Geisteskranke sei. Über 50 Frauen aus ganz Deutschland bewarben sich beim Casting um die Rolle der Jessika. Letztendlich war es die Theater und Film-Schauspielerin Lisa Sophie Kusz, die die Rolle der Jessika am besten verkörperte. Lisa hatte viel Freiraum und nahm aktiv am kreativen Prozess des Projekts teil. So konnte sie den emotionalen Passagen des Spiels eine zusätzliche Tiefe verleihen."Jessika thematisiert den Selbstmord einer jungen Frau. Die Spieler werden zu Beginn von Jessikas Vater beauftragt ihren Selbstmord aufzuklären. Dabei durchforstet man ihre digitalen Fußabdrücke und versucht das Geheimnis rund um ihren Suizid mithilfe eines Laptops zu lüften. Das FMV-Adventure (Full Motion Video) erscheint am 25. August auf Steam (Windows/Mac/Linux) zum Preis von 12,49 Euro. Eine Demo kann auf Steam runtergeladen werden.Letztes aktuelles Video: Featurette Teil 2