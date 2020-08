Jessika: Die Ermittlungen im Suizidfall haben begonnen

Am 25. August 2020 haben TriTrie Games und Assemble Entertainment das FMV-Adventure Jessika für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo erhältlich ist, wird noch bis zum 1. September ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,99 Euro statt 12,49 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "Jessika ist ein intensives und emotionales Spielerlebnis, das den Selbstmord einer jungen Frau untersucht. Der Spieler wird zu Beginn des Spiels von Jessikas Vater beauftragt ihren Selbstmord aufzuklären. Der Spieler durchforstet ihre digitalen Fußabdrücke und versucht das Geheimnis rund um ihren Suizid nur mithilfe eines Laptops zu lüften...In diesem Full-Motion-Video-Mystery-Abenteuer bist du Teil einer Gruppe, die sich auf die Aufarbeitung digitaler Fußabdrücke von Verstorbenen spezialisiert hat - alles im Auftrag der Angehörigen. Was auf den ersten Blick ein Job wie jeder andere zu sein scheint, entwickelt sich schnell zu einem dunklen Drama voller Drehungen und Wendungen.Alles, was du für deine Arbeit brauchst, ist dein Laptop und einige grundlegende Hintergrundinformationen über das 'Opfer' - in diesem Fall: Jessika. Verschaffe dir Zugriff auf ihre Datenbank und durchforste mit Hilfe diverser Suchbegriffe Dateien wie Videoclips, Audiodateien, Notizen und Nachrichtenartikeln nach Hinweisen. Teile die gewonnen Erkenntnisse mit deinem Klienten und deinen Kollegen, um noch tiefer in Jessikas Leben einzutauchen. Nutze deinen analytischen Verstand, kombiniere die gewonnen Fakten und enthülle Jessikas wahre Geschichte."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer