Haxity: PvP-Deckbuilder startet Ende Mai in den Early Access

Megapop Games wird Haxity am 26. Mai 2020 in den Early Access auf Steam schicken (Preis: 12,99 Dollar). Haxity ist ein Deckbuilder-Sammelkartenspiel in einem Cyberpunk-Szenario mit Beat'em-Up-Anleihen, da Schläge, Tritte und Co. den Verlauf eines Kampfes beeinflussen können. Neben einer Kampagne wird es auch PvP-Kämpfe geben. Interessierte Spieler können sich für das Beta-Wochenende vom 15. bis zum 17. Mai bei Discord registrieren."Haxity bietet zwei Spiele-Modi: Versus und Kampagne. In Versus-Kämpfen treten Spieler gegen Online-Gegner mit dem gleichen Level an oder können ihre Freunde in intensiven Eins-Gegen-Eins Kämpfen herausfordern. Spieler suchen ihren Kämpfer und ihr Starter-Deck aus und ziehen verschiedene Karten, Hacks und Mods zwischen jedem Kampf - um auf die entsprechende Situation zu reagieren und die Strategie des Gegners zu durchschauen, um das futuristische Duell zu gewinnen. Haxitys Deckbuilding-Element sorgt für die nötige Abwechslung, damit sich kein Match wie das Nächste anfühlt", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Trailer