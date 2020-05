Haxity: Betatest des "Action-Deckbuilders" am Wochenende

Vom 15. Mai um 12:00 Uhr bis zum 17. Mai um 23:59 Uhr findet der Betatest von Haxity statt. Beta-Codes werden via Discord vereilt. Am 26. Mai soll das Spiel dann in den Early Access auf Steam starten.Haxity ist ein "Action-Deckbuilder" in einem Cyberpunk-Szenario, ohne aber ein Sammelkartenspiel zu sein. Vielmehr stellt man sich ein Deck aus typischen Beat'em-Up-Kampfaktionen zusammen und nutzt das Deck bzw. Schläge, Tritte und Co. gegen die Gegner. Die Entwickler heben hervor, dass es keine Beutekisten und keine Kartenpakete zu kaufen gibt. Jeder Spieler hat Zugang zu den gleichen Karten bzw. Kampfaktionen im Spiel, wobei es auch ein Spieler-Fortschrittsystem gibt, mit dem bestimmte Sachen freigeschaltet werden können. Die Entwickler beschreiben die Mischung als "Slay the Spire trifft Street Fighter". Neben einer Kampagne wird es auch PvP-Kämpfe geben."Haxity bietet zwei Spiele-Modi: Versus und Kampagne. In Versus-Kämpfen treten Spieler gegen Online-Gegner mit dem gleichen Level an oder können ihre Freunde in intensiven Eins-Gegen-Eins Kämpfen herausfordern. Spieler suchen ihren Kämpfer und ihr Starter-Deck aus und ziehen verschiedene Karten, Hacks und Mods zwischen jedem Kampf - um auf die entsprechende Situation zu reagieren und die Strategie des Gegners zu durchschauen, um das futuristische Duell zu gewinnen. Haxitys Deckbuilding-Element sorgt für die nötige Abwechslung, damit sich kein Match wie das Nächste anfühlt", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Trailer