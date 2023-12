Super Mario 64: Erstmals Videomaterial von Luigi aufgetaucht

Super Mario 64: Videoaufnahmen aus den 90ern zeigen die Klempner-Brüder zusammen





We finally have a glimpse of what the early multiplayer mode for Super Mario 64 looked like! This is also the first time we have seen Luigi's SM64 model outside of the Nintendo Leaks! Take a look! pic.twitter.com/Ev3R7NDBtp



— Marionova (@Marionova64) December 15, 2023

Über ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel und noch immer gibt es das ein oder andere überraschende Detail, das überans Licht kommt. So sorgt derzeit ein winziger Videoausschnitt aus den Neunzigern für ein wenig Furore.Dort ist nämlich zu sehen, dass für das 3D-Jump’n’Run für den Nintendo 64 einstmals nicht nur Mario als spielbarer Charakter geplant war, sondern auch sein Bruder Luigi. Möglicherweise warangedacht, so wie es auch bei den früheren 2D-Plattformern der Reihe der Fall war.Nachdem im Rahmen eines großen Daten-Leaks bei Nintendo im Sommer 2020 neben ungenutzten Gegnern und Levels auch ein anscheinend für Super Mario 64 designtes Luigi-Modell gezeigt wurde, wurde gemutmaßt, dass Marios Bruder als spielbarer Charakter geplant war. In einer kurzen Szene eines Videos, das im Jahraufgenommen wurde , ist nun erstmals auch Bewegtbildmaterial und somit offizieller Content zu Luigi zu sehen.Zugegeben, der Ausschnitt ist keine zwei Sekunden lang und der Fokus der Einstellung liegt auf einem anderen Bildschirm, dennoch ist es geradeein interessanter Einblick, was eventuell mit dem Spiel einmal geplant war. In dem Videoschnipsel sind die beiden Klempner-Brüder gleichzeitig zu sehen, was die Idee eines Multiplayer-Modus unterstreicht. Die Spielumgebung – ein leerer Raum mit Bodenmuster wie im Schloss im Spiel – wirkt eher wie ein Testraum, denn wie ein richtiges Level. Auch stammt die Szene nicht aus gespieltem Content, sondern einem Showcase-Video.Dennoch ist es spannend zu sehen, dass es einmal eine Phase gab, in der Luigi schon alsangedacht war, so wie es in der DS-Umsetzung des Spiels schließlich finalisiert wurde. Vielleicht erwartet uns in Zukunft ja mal ein Remake des Klassikers Super Mario 64 mit einem integrierten Multiplayer-Modus. Wie sich die Klempner-Brüder Anno 2023 schlagen, könnt ihr in unserem