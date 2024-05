Sesam, ich öffne dich: Super Mario 64-Spieler öffnet jahrzehntelang verschlossene Tür

Manch ein Spiel verschwindet nach seinen glorreichen Tagen wieder im Sand der Zeit und an Titeln wiebeißen sich Spieler auch nach fast 30 Jahren noch die Zähne aus. So lang dauert es natürlich nicht, das Game durchzuspielen, mit der Hilfe von Hacks und Glitches gibt es aber wie es scheint auch heutzutage noch Neues zu entdecken.Zum Beispiel konntewerden, deren Durchquerung ohne technisches Zutun zuvor nicht für möglich gehalten wurde. Obwohl andere Spieler schon das Handtuch geschmissen hatten, kommt einem Tüftler doch noch der Gedankenblitz.Nach all den Jahren könnte man meinen, dass mittlerweile alle Geheimnisse und Tricks um Super Mario 64 gelüftet wurden. Aber diewird nicht müde, sich weiterhin in jede noch so kleine Ecke zu quetschen und in die innersten Mechanismen des Codes einzusteigen. Meist geschieht das in der Hoffnung, dadurch im nächsten Speedrun-Versuch noch schneller voranzukommen. Aber ab und zu geht es auch einfach darum, rein aus Prinzip zu tricksen. In dieser Kategorie ergab sich beispielsweise die Aufgabe, eine Tür zu nutzen, die durch den Aufbau der Spielwelt gar nicht mehr zugänglich sein sollte.Die Rede ist von dem, der nach dem Verlassen des Gebäudes nicht genutzt werden kann, um wieder umzukehren. Content-Creator pannekoek2012 erklärt auf YouTube detailreich, welche Probleme bisher dem Durchschreiten der Tür im Weg standen: Eine Wand blockiert den Trigger des Objektes, welche jedoch mithilfe des Mama-Pinguins umgegangen werden kann, wenn dieser Mario dagegen drückt.Allerdings fällt Mario dann nach vorne und in dieser Bewegung reagiert die Tür nicht korrekt, denn er muss darauf zu laufen. Community-Mitglied Alexpalix hat dafür vor Kurzem eine Lösung gefunden und diese auf Discord geteilt: Wenn Mario, dann fängt er nicht direkt an zu fallen, sondern rennt für kurze Zeit in der Luft. Genau dieser knappe Zeitraum reicht aus, um die Tür auszulösen und die Hütte kann wieder betreten werden.In seiner Rekonstruierung des Tricks prüft pannekoek2012, ob sich dadurch ein Speedrun beschleunigen ließe, findet aber keine Zeitersparnisse. Trotzdem wird die Methode in der Community als Erfolg gefeiert, immerhin konnte wieder einmal gezeigt werden, dass. Während die Geheimnisse von Super Mario 64 Fans weiter in ihren Bann ziehen, ist der rot bemützte Hauptcharakter selbst längst in andere Abenteuer verwickelt. Mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor steht sein nächster Auftritt bevor, von dem wir vorerst nur Trailer kennen.