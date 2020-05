The End of the Sun: Finanzierungskampagne zum mystischen Erkundungsabenteuer gestartet

Das Entwicklerteam von The End of The Sun hat wie angekündigt am 6. Mai 2020 eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung seines in einer slawischen Fantasiewelt verorteten Erkundungsabenteuers gestartet, das 2021 für PC ( Steam ) erscheinen soll. Aktuell haben 115 Unterstützer 1.870 Euro von 11.062 Euro (12.000 Dollar) zugesagt. Die Finanzierungskampagne, die bei 35.000 Dollar auch Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One ermöglichen soll, läuft noch bis zum 7. Juni.In der Spielbeschreibung heißt es: "The End of the Sun ist ein First-Person-Erkundungs- und Abenteuerspiel, bei dem die Geschichte die wichtigste Bedeutung hat, da sie in der Welt der slawischen Riten, Glaubensvorstellungen, Legenden und ihres Alltagslebens spielt. Eine Reihe mysteriöser Ereignisse trifft gewöhnliche Menschen in einem kleinen Dorf, in dem die Grenze zwischen Mythos und Realität auf gefährliche Weise zu verschwinden droht.Als der Ashter (Volhv), der die Gabe hat, in der Zeit zu reisen und Wissen über Navia (den Raum, in dem menschliche Schicksale geformt werden) besitzt, und der den Spuren des geheimnisvollen Flüchtigen folgt, gelangst du in ein geheimnisvolles Dorf. Allerdings kannst du dort niemanden finden, zumindest nicht so, wie du es wolltest. Alles, was du sehen kannst, sind ausgebrannte Feuerstellen.Eine Geschichte, die von der slawischen Mythologie und Sagenwelt inspiriert wurde. Sie stellt die Ereignisse dar, die sich während der 4 großen slawischen Feste während der 4 Jahreszeiten ereignen, die zeitlich weit voneinander getrennt sind. Sie spiegelt mystische Ereignisse, Kultur und die Gewohnheiten der Menschen auf ungewöhnliche Weise wider. Das Spiel ist sowohl von Abenteuer- als auch von Erkundungsspielen inspiriert, bei denen unorthodoxe Rätsel zu lösen sind, aber hier steht die Handlung an erster Stelle."Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer