Wild West and Wizards: Western-Rollenspiel schießt sich aus dem Early Access

Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC) Screenshot - Wild West and Wizards (PC)

Wenn Cowboys und Aliens funktionieren, warum dann nicht auch Cowboys und Magier? Und so haben die Lavaboots Studios am 28. April 2020 ihr Western-Rollenspiel Wild West and Wizards für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,61 Euro statt 12,49 Euro).Die Macher beschreiben Wild West and Wizards als Open-World-Rollenspiel mit Western-Szenario, dessen Spielwelt man in beliebigem Tempo erkunden könne. Neben der Haupthandlung werden auch allerlei Nebenquests, Rätsel, Geheimnisse, Schießereien und Beutemöglichkeiten an mehr als 200 Sehenswürdigkeiten versprochen. Die bisherigen Nutzerreviews sind jedenfalls "sehr positiv" (derzeit sind 81 Prozent von 118 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Launch Trailer