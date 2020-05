Train Station Renovation: Renovierungsteam fährt in den Early-Access-Bahnhof ein

Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC) Screenshot - Train Station Renovation (PC)

Am 30. April 2020 haben Live Motion Games und PlayWay die Bahnhofrenovierungs-Simulation Train Station Renovation im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie in spätestens einem Jahr fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 7. Mai ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,61 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 89 Prozent von 384 Reviews positiv). Auch die kostenlose Demo Train Station Renovation - First Job wurde bislang "sehr positiv" bewertet.In der Spielbeschreibung heißt es: "Train Station Renovation ist ein Spiel, bei dem die Handlung an verlassenen und zerstörten Bahnhöfen stattfindet. Unsere Arbeit beginnt an kleinen ländlichen Bahnhöfen und endet an riesigen Bahnhöfen in großen Städten. Das Spiel ist in 10 Karten (Stationen) unterteilt, auf denen wir neue Mechaniken lernen, um neue Arbeitsumgebungen zu entdecken.Der Schwierigkeitsgrad des Spiels hängt von der Beteiligung des Spielers ab. Das Spiel kann sehr anspruchsvoll sein, wenn wir jede Phase 100% meistern wollen, oder ideal für den so genannten 'Sonntagsspieler', wenn wir uns bei der Renovierung des Bahnhofs einfach nur entspannen und eine schöne Zeit haben wollen. Dann brauchst Du nur die Hälfte der geplanten Aufgaben zu erledigen, um zur nächsten Phase im Spiel überzugehen. Zusätzlich kannst Du die Funktion Reparatursuche verwenden.Im Spiel gibt es viele Werkzeuge und Optionen, um die Station zu reparieren und zu dekorieren. Das handliche Tablet können wir zur Bestellung von grundlegenden Materialien wie Farbroller, Brecheisen, Reparaturschlüssel oder Farbsprays und neuen Artikel zur Dekoration der Station verwenden. Ein weiteres interessantes Element ist die Reparatur und Renovierung von Zügen an einigen Bahnhöfen, so dass wir uns selbst um den technischen Zustand dieser Fahrzeuge kümmern können. Alle Funktionen zur Verteilung der Elemente sind im intuitiven Menü verfügbar.Im Spiel gibt es einen funktionalen und optisch ansprechenden Entwicklungsbaum unserer Spielfigur. Wenn wir hier die gesammelten Punkte ausgeben, werden wir unsere Arbeitszeit bei bestimmten Phasen und Elementen beschleunigen, neue Ausrüstung erhalten oder neue Optionen bei der Renovierung des Bahnhofs freischalten. Wenn uns eine bestimmte Aktivität während der Renovierung gefällt, können wir sie entwickeln.Dank der umfangreichen 3D-Modelle der Züge können wir sie reparieren - von der Reinigung bis zum Austausch von dekorativen und mechanischen Elementen. Auf diese Weise ist die Bahnhofssanierung auch die Erneuerung des Fuhrparkes. Dem Spiel wurde ein wichtiger wirtschaftlicher Aspekt hinzugefügt, um den Realismus des Spiels zu erhöhen. Zusätzlich zu dem Geld, das für den Kauf neuer Gegenstände und Artikel zur Reparatur brauchen, können wir mit der Mülltrennung oder Auftragsausführung verdienen.Dank dem Dekorationssystem des Bahnhofs kannst Du unsere Objekte Innen und Außen selbst gestalten. Wir können Bänke, Verkaufsautomaten, Kioske und andere Gegenstände, die wir unserer Meinung nach benötigen, hinzufügen und sie dort hinstellen, wo wir es wünschen. Dank dieser Funktion können wir aus einem verfallenen Bahnhof schnell eine voll funktionsfähige Station machen.Das Spiel wurde in einem Modell erstellt, das sehr einfach um weitere Contents und Inhalte der Spieler erweitert werden kann. Wir lassen die Möglichkeit, neue Werkzeuge, Karten und Modelle zur Dekoration von Objekten hinzuzufügen. Das bequeme Einkaufssystem in Verbindung mit einer ausgewogenen Wirtschaft macht uns möglich, neue Produkte, die im handlichen Geschäft gekauft werden können, einfach einzuführen."Letztes aktuelles Video: Trailer