Train Station Renovation: Die Bahnhofssanierung kann beginnen

Am 1. Oktober 2020 haben Live Motion Games und PlayWay die Bahnhofrenovierungs-Simulation Train Station Renovation für PC veröffentlicht und den Early Access damit früher als ursprünglich geplant beendet. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, wird noch bis zum 8. Oktober ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,99 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 912 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "In Train Station Renovation spielst du als eine Sarnierungsfirma, welche auf das Restaurieren alter und kaputter Banhhöfe spezialisiert ist. Das Spielszenario ist in verlassenen und kaputten Bahnhöfen. Man startet mit kleinen Vorstadtbahnhöfen um sich einzuleben und arbeitet sich bis zu den großen Hauptbahnhöfen vor. Das Spiel ist auf 10 Karten (10 vers. Bahnhöfe) aufgeteilt, welche dir beim Spielen die Mechaniken näher bringen und dich mit ihnen vertraut machen. Jeder Bahnhof muss aufgeräumt, sarniert und dekoriert werden.Die schwierigkeit kommt auf die Genauigkeit des Spielers an. Das Spiel kann zeitansprüchlich werden, wenn der Spieler entscheidet, den Bahnhof 100% zu Sarnieren. Relaxend kann es aber auch sein, wenn man einfach nur die Bahnhöfe betriebsbereit Sarniert. In diesem Falle muss nur die Hälfte der gestellten Aufgaben erledigt werden. Es gibt viele Möglichkeiten und Werkzeuge zum Sarnieren und Dekorieren. Arbeite mit Haushaltsüblichen Werkzeugen wie Farbrollern, Spraydosen, Brecheisen und Schraubenschlüsseln oder nutze dein In-Game Tablet um neue Gegenstände zu kaufen. Einige Bahnhöfe erlauben es dir sogar alte Züge zu Reparieren. Das bedeutet, dass du die Möglichkeit hast deren technischen Zustand zu Warten.Es gibt einen interessanten Verbesserungscharakter. Du wirst während deiner Arbeit immer schneller in bestimmten Tätigkeiten und kannst deine Skills in ihnen verbessern. Du bekommst neue Werkzeuge oder Optionen während des Spielens. Wenn dir eine Tätigkeit besonders gefällt kannst du sie während deinem Spielverlauf verbessern. Detaillierte komplexe 3D-Modellbahnhöfe geben dir die Möglichkeit sie zu Sarnieren. Angefangen beim Säubern hin zum Streichen, Dekorieren und dem Reparieren von mechanischen Teilen. Ein komplexer Wirtschaftsaspekt wurde dem Spiel hinzugefügt um Realistischer zu sein. Eben drum wurde ein Geldsystem eingebaut, bei dem du von diesem Dekorationen oder Materialien kaufen musst. Du kannst aber auch durch Recycling und Zusatzaufgaben Profitieren.Dank dem Dekorationssystem wird es dir Ermöglicht den Bahnhof so zu gestalten wie du Möchtest. Du kannst Bänke, Snackautomaten, Verkaufsstände und mehr (wenn nötig) kaufen und dort Aufstellen wo du möchtest. So wirst du schnell aus einer Müllhalde einen großartigen Bahnhof machen! Das Spiel wird auch nach der Veröffentlichung mit Patches und Updates unterstützt, die die Community weiterbringt. Das Spiel wird User-Mods kompatibel sein."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer