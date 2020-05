Population Zero: Der Kampf ums Überleben hat begonnen

Actionreiches PVP- und PVE-MMO mit Sandbox-Bau- und Überlebenselementen

Tiefgreifendes Crafting, Technologiebäume und Gebäudesysteme

Ein Bonus-System, das den Spielern die Möglichkeit gibt, den gewünschten Charakter und die gewünschten Fähigkeiten weiterzuentwickeln

Sogenannte Voids sind Kreaturen, in die sich Spieler verwandeln, wenn sie zu häufig sterben. Diese Kreaturen haben ein Leben, sind schnell und stark. Für Spieler ist es war ein Game Over aber sie können im VOID-Status das Beste draus machen.

Entdecken Sie Kepler und entdecken Sie das dort blühende Leben, an welches Sie sich anpassen, es jagen oder mit dem Sie sich anfreunden können

Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC) Screenshot - Population Zero (PC)

Am 5. Mai 2020 ist das Survival-Abenteuer Population Zero von Enplex Games in den Early Access für PC gestartet, wo es in frühestens neun Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 12. Mai ein Launch-Rabatt von 17 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (23,23 Euro statt 27,99 Euro). Der Preis soll bis zur Fertigstellung angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews fallen allerdings "größtenteils negativ" aus (aktuell sind lediglich 31 Prozent von 285 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Population Zero ist ein einzigartiges Spiel für Spieler, die PvP- oder PvE-Action und die Möglichkeit schätzen, eine fremde Welt zu erkunden. Actionreiche Auseinandersetzungen bilden das Herzstück, egal ob es um Einwohner oder Mitspieler geht. Weitere Merkmale sind expansive Technologiebäume, robuste Gebäudesysteme, ein einzigartiges Bonussystem und ein stabiles, multidisziplinäres Handwerkssystem, um nur einige zu nennen.Freiheit ist der Schlüssel zu Population Zero, da die Spieler auf Kepler landen, einem einzelnen Planeten, auf dem außerirdische Arten leben, welche untersucht, befreundet oder bekämpft werden können. Das Bonus-System bietet eine Fülle von Möglichkeiten, um mit den gewünschten Fähigkeiten einen einzigartigen Charakter zu erschaffen. Kurz gesagt, es gibt keine Regeln, wenn es darum geht, Population Zero zu spielen."Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer