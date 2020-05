Total War: ELYSIUM: Sammelkarten-Spiel startet in die Closed Beta

Das kostenlos spielbare Sammelkartenspiel Total War: ELYSIUM von SEGA und Creative Assembly ist am 6. Mai 2020 in die geschlossene Betaphase gestartet. Teilnahmebewerbungen sind über die offizielle Website möglich. Der für mobile Plattformen und PC in Entwicklung befindliche Free-to-play-Titel sei Teil der Expansion von Total War in neue Spielgenres, soll der strategischen Formel, die die Serie in den letzten zwanzig Jahren bestimmt und geprägt hat, aber treu bleiben.Weiter heißt es vom Hersteller: "ELYSIUM ist in der gleichnamigen Stadt der Legenden angesiedelt und zeigt eine Vielzahl von herausragenden Generälen der Geschichte, die alle über einen einzigartigen Spielstil verfügen - wie die Fernkampftaktiken Napoleons, die kontrollorientierten Methoden Cao Caos und die aggressive Natur Lagerthas. Zu ihnen gesellt sich eine Armada historisch inspirierter Schlachtkarten aus allen Epochen, wie die wilde Jian Schwertwache, verheerende Mangonele, Kriegsschiffe des obersten Trireme und vieles mehr.Das aufregende Spielbrett bietet unzählige Optionen für den General in uns allen. Die dynamische Schlachtlinienmechanik, die Bearbeitung von Mittelspieldecks und die neue Daybreak-Mechanik bringen das Gefühl des Schlachtfelds perfekt auf das CCG-Brett. ELYSIUM bietet sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspielermodi und wird CCG-Veteranen und Anfänger gleichermaßen in eine Schlacht für die Ewigkeit ziehen!Die Spieler können ihr Streben, der größte Stratege der Geschichte zu werden, dabei auf mehreren Geräten zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs fortsetzen. Bereits diesen Monat wird ELYSIUM in ersten Testphasen auf mobilen Plattformen zur Verfügung stehen, eine PC-Version soll noch in diesem Jahr folgen."Letztes aktuelles Video: Closed Beta Trailer