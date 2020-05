What Happened: Psychothriller über innere Dämonen und drohende Selbstzerstörung angekündigt

Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC) Screenshot - What Happened (PC)

Genius Slackers, KATNAPPE und Sourena Game Studio haben den Psychothriller What Happened angekündigt, der im Juli 2020 für PC und später auch für nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. Auf Steam kann man den psychologischen First-Person-Horror bereits auf die Wunschliste setzen. Die Macher beschreiben ihr Werk als "Spiegelbild einer Welt, in der Grausamkeit oft auf Kosten des Einfühlungsvermögens dominiert, in der aber nicht alle Hoffnung verloren geht."Weiter heißt es: "Horror-Fans werden den High-School-Schüler namens Stiles durch die dunklen Korridore seines eigenen Geistes führen, während er mit seinen Dämonen kämpft - und zwar realen und eingebildeten. (...) In What Happened müssen die Spieler Stiles vor den dunklen Mächten retten, die ihn wieder und wieder in die Selbstzerstörung locken. Das mentale Reich, in dem Stiles lebt, ist unversöhnlich, mit verdrehten Erinnerungen, die die Gänge seines Verstandes säumen. Wenn die Spieler Stiles helfen, Rätsel zu lösen und den Fängen seiner Dämonen zu entkommen, wird das Spiel auf subtile Art und Weise auf das Einfühlungsvermögen reagieren, das sie ihm entgegenbringen. Spieler und Spielerinnen werden an den unsichtbaren Fäden ziehen, die über Stiles' Schicksal entscheiden, während sie gleichzeitig versuchen, ihn zum Licht am Ende des Tunnels zu führen.What Happened, das seit drei Jahren entwickelt wird, ist für das kleine unabhängige Warschauer Team unter der Leitung des Gründers Hassan Mehdiasl eine ganz persönliche Liebesgeschichte. Das Studio hat viele Herausforderungen gemeistert, um eine Erfahrung zu liefern, von der es hofft, dass sie die Spieler überall an die Kraft der Einheit, des Einfühlungsvermögens und an eine verdammt gute Geschichte erinnern wird."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer