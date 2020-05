PGA Tour 2K21: Die neue Golfsaison beginnt Ende August

Brandneuer PGA Tour-Karrieremodus - Zeigen Sie Ihr Können und werden Sie FedExCup-Champion. Stellen Sie sich PGA TOUR-Profis und verdienen Sie dabei Belohnungen und Ausrüstung.

PGA Tour-Profis und neue Plätze - Spielen Sie gegen Justin Thomas und 11 Top-Profis auf realistischen Plätzen wie TPC Sawgrass, East Lake Golf Club und mehr.

Erstellen Sie Ihren Spieler & Traumplatz - Erstellen Sie einen individuellen Spieler mit Ausrüstung und Kleidung Ihrer Lieblingsmarken und den ultimativen Golfplatz mit Tausenden von Individualisierungsmöglichkeiten.

Beherrschen Sie das Grün auf jedem Niveau - Anfänger können Echtzeittutorials, Tipps und Schlag-Vorschläge nutzen. Sie sind bereits Profi? Dann meistern Sie Ihr Spiel mit Pro Vision, Distanzkontrolle, Putt-Vorschau und mehr.

Die Party kann losgehen - Spielen Sie lokale und Online-Matches wie Abwechselnd-am-Ball, Schlagspiel, Skins und 4-Spieler-Scramble.

Eigene Regeln -Führen Sie ein Clubhaus und Online-Gesellschaften. Halten Sie komplette Saisons und Turniere ab und zeigen Sie, wer auf dem Platz das Sagen hat. Erstellen Sie eigene Zugangsregeln und Anforderungen sowie Handicap- und Event-Einstellungen.

Die wohl realistischsten Golfplätze aller Zeiten - Durch Scanning der realen Vorbilder werden die Fairways, Greens, Bunker, Bäume, Seen und Teiche zum Leben erweckt! PGA TOUR-Übertragungen wie in der Realität bieten elegante Grafik, dynamische Zwischensequenzen und ein nahtloses Wiederholungssystem, das alles kommentiert von Luke Elvy und Rich Beem."

2K und die HB Studios ( The Golf Club ) werden die Golfsimulation PGA Tour 2K21 am 21. August 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia veröffentlichen. Im Microsoft Store und auf Steam kann der Titel bereits als Standard Edition (59,99 Euro) und als Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) vorbestellt werden. Auf den Konsolen wird PGA Tour 2K21 zudem als Boxversion im Handel erhältlich sein. Infos zu Inhalten und Vorbestellungen gibt es auf der offiziellen Website Spielbeschreibung des Herstellers: "Spielen Sie gegen Profis und mit Ihrer Crew. In PGA TOUR 2K21 kann man nach den offiziellen oder eigenen Regeln spielen!Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer