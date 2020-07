PGA Tour 2K21: Die "Mapping-Technologie" zur Erstellung der Golfkurse

Atlantic Beach Country Club

Copperhead Course

East Lake Golf Club

Quail Hollow Club

Riviera Country Club

TPC Boston

TPC Deere Run

TPC Louisiana

TPC River Highlands

TPC San Antonio

TPC Sawgrass

TPC Scottsdale

TPC Southwind

TPC Summerlin

TPC Twin Cities

Jeder Kurs in PGA Tour 2K21 wurde von den Entwicklern der HB Studios in einem mehrere Monate dauernden Prozess erstellt, angefangen bei der Partnerschaft mit Terra Imaging zur Erfassung und Verarbeitung von mit Drohnen aufgezeichnetem Material aus der Luft für jeden Kurs. Aus dem Videomaterial der Drohnen wurden dann die 3D-Abbilder erstellt. "Durch diesen Prozess wird sichergestellt, dass die Spieler jede Neigung des Grüns und jede erhöhte Tee-Box spüren, genau wie die PGA-Tour-Profis bei den echten Turnieren", schreiben die Entwickler. Der folgende Trailer zeigt die "Mapping-Technologie" am Beispiel des TPC-Kurses East Lake Golf Club in Atlanta.Letztes aktuelles Video: MappingTechnologie"Unser Ziel ist es, die TPC-Kurse in PGA Tour 2K21 so präzise wie möglich nachzubilden, damit es sich so anfühlt, als würde man tatsächlich an der Seite der PGA-Tour-Profis spielen", so Shaun West, Senior Producer bei HB Studios. "Zuerst im TV zu sehen, wie die Profis diese Kurse spielen, und dann zu beobachten, wie sie als spielbare Kurse im Spiel zum Leben erweckt werden, ist unglaublich cool mitanzusehen. Wir freuen uns schon darauf, wenn unsere Fans das auch erleben können".Zu den lizenzierten TPC-Kursen in PGA Tour 2K21 gehören:PGA Tour 2K21 wird am 21. August 2020 auf PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen.