PGA Tour 2K21: Kostenloses Update bringt Multiplayer-Spaßmodus Divot Derby

Ab sofort steht ein kostenloses Update für die Golf-Simulation PGA Tour 2K21 ( ab 29,99€ bei kaufen ) zur Verfügung, das dem Spiel auf allen Plattformen einen neuen Mehrspielermodus hinzufügt: In Divot Derby schlagen bis zu 20 Spieler simulan ab und die Flugbahnen werden in bunten "Kondensstreifen" am Himmel visualisiert. Das Ziel besteht anschließend darin, in diesem K.O.-Wettbewerb als erster Golfer das neunte und letzte Loch zu schaffen. Alle anderen, die zuvor aus dem Wettbewerb rausgeflogen sind, können der Partie weiter als Zuschauer beiwohnen.Etwas kleiner fällt die Runde auf Switch aus: Hier können lediglich bis zu 16 Battle-Royale-Golfer am Divot Derby teilnehmen.Letztes aktuelles Video: Divot Derby