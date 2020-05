Die Sims 4: Nachhaltig leben: Trailer: Übersicht über das Erweiterungspaket

EA und Maxis haben einen Trailer mit einer Feature-Übersicht für das anstehende Erweiterungspack "Nachhaltig leben" für Die Sims 4 veröffentlicht, das ab 05. Juni 2020 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein wird (Preis: 39,99 Euro). In der Erweiterung können Sims einen nachhaltigen Lebensstil führen und die Gemeinschaft und Umwelt positiv beeinflussen."Der Feature-Trailer zeigt, wie die Sims ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren und die Nachbarschaft in eine grüne Oase verwandeln können, die dem Namen "Evergreen Harbor" gerecht wird: sie können mit Sonnenkollektoren oder Windturbinen ihre eigene Energie erzeugen und so unabhängig vom Versorgungsnetz leben oder die Gemeinschaft davon überzeugen, für umweltfreundliche Initiativen wie Gemeinschaftsflächen oder -gärten abzustimmen. Zudem können Sims u.a. Materialien wiederverwerten sowie alten Gegenständen durch Upcycling einen neuen Nutzen geben. Spieler können außerdem einen Eindruck von den neuen Karrierepfaden 'Bauplanungsingenieur' und 'Freelance-Fabrikant' gewinnen und erfahren, wie sie die Nachbarschaft mit ihren Bemühungen in ein Musterbeispiel der Nachhaltigkeit verwandeln", schreiben EA und Maxis.Letztes aktuelles Video: Features-Trailer