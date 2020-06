Die Sims 4: Nachhaltig leben: Neuntes Erweiterungspack veröffentlicht und mehr als zehn Mio. Spieler pro Monat

Für Die Sims 4 ist die Erweiterung Nachhaltig leben (Eco Lifestyle) auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Im neunten Erweiterungspack (Preis: 39,99 Euro) können die Sims einen nachhaltigen Lebensstil führen und lernen, wie wichtig es ist, in der Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. Zum Spielen werden das Basisspiel sowie alle Spiel-Updates benötigt.Produktbeschreibung: "Die Sims 4 Nachhaltig leben führt die lebendige Welt Evergreen Harbor ein, in der Sims direkten Einfluss auf ihre Umgebung nehmen. Sims beginnen ihren Weg zu mehr Nachhaltigkeit im vermüllten Grims Quarry, im mittelmäßigen Conifer Station oder im heruntergekommenen Port Promise. Für welchen Wohnort sie sich auch entscheiden, sie können an vielen verschiedenen Aktivitäten zum Umweltschutz teilnehmen: Darunter die Produktion von eigenem Strom oder Wasser mit erneuerbaren Ressourcen, der Anbau eigener Nahrungsmittel in einem neuen vertikalen Garten oder die Verwendung des Aufbereiters, um ungeliebte Objekte in wiederverwendbare Einzelteile zu zerlegen. Wer den nachhaltigen Lebensstil auf die Spitze treiben möchte, kann im Müllcontainer nach einem Fernseher, einer Matratze und weiteren recycelbaren Schätzen suchen."Zugleich bestätigten Maxis und Electronic Arts, dass Die Sims 4 im letzten Quartal (Januar bis März 2020) von mehr Spielern als je zuvor gespielt wurde. In den letzten beiden Monaten haben sich mehr als 2,5 Millionen neue Spieler angeschlossen und mit etwa zehn Millionen Spielern pro Monat im besagten Quartal konnte das Spiel einen weiteren Spitzenwert erzielen. Die Sims 4 wurde im September 2014 für PC veröffentlicht. Die Konsolen-Umsetzungen sind seit November 2017 erhältlich."Unser Team bei Maxis hat es sich immer zum Ziel gesetzt, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Persönlichkeit in Die Sims zum Ausdruck zu bringen", erklärt Lyndsay Pearson, General Manager und Executive Producer von Die Sims. "In den letzten Monaten konnten wir feststellen, dass Die Sims 4 vielen Spielern als eine Art Ventil gedient hat. Unsere Spieler haben Partys, Hochzeiten und Uniabschlüsse in unserem Spiel gefeiert, und daher freuen wir uns darauf zu sehen, wie sie Nachhaltig leben nutzen werden."Letztes aktuelles Video: Features-Trailer