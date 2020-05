Dirt 5: Offroad-Racer geht in die nächste Runde

Codemasters hat im Rahmen der Inside Xbox Dirt 5 für Xbox One und Xbox Series X angekündigt. Dazu heißt es von den Machern: "Die Rennstrecken sind noch atemberaubender, das Fahrgefühl noch mitreißender und die Fahrzeuge bieten viel mehr Abwechslung. An Schauplätzen auf der ganzen Welt, die der Realität bis ins kleinste Detail nachempfunden sind, bringst Du Deinen Rallye-Boliden bis an die Grenzen der Physik und misst Dich mit den Besten des Sports.DiRT 5 hebt das Spielerlebnis in jeder Hinsicht auf eine neue Stufe. Da wäre beispielweise der Karrieremodus, in dem Du eine tiefgreifende Story sowie eine mit Stars gespickte Besetzung erlebst. Die legendären Synchronsprecher Troy Baker und Nolan North begleiten Dich auf Deinem Weg in den Rallye-Olymp, den Du durch eigene Entscheidungen selbst mitbestimmst.Was die persönliche Gestaltung Deines Boliden angeht, hast Du zahlreiche neue Möglichkeiten und im In-Race Photo Mode lässt Du Deiner kreativen Ader freien Lauf. Ob Du Dich online mit bis zu elf anderen Spielern in verschiedenen Modi misst oder offline per Splitscreen gegen bis zu drei Deiner Freunde antrittst - Du entscheidest!"Letztes aktuelles Video: Enthuellungs-Trailer