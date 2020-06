Dirt 5: Erste Infos zum Karrieremodus

Codemasters hat erste Informationen zum Umfang und Konzept der Karriere im Offroad-Rennspiell Dirt 5 bekannt gegeben. Demnach warten in dem Modus mehr als 130 Veranstaltungen in den neun Rennklassen und eine Story, deren Verlauf man während der fünf Kapitel beeinflussen kann. Zusätzlich werden auch diverse Spezial-Events und eine Sponsorenfunktion mit realen Marken in Aussicht gestellt."DIRT 5 beginnt damit, dass der von Synchronsprecher-Legende Troy Baker gesprochene Alex Janiček, besser bekannt als AJ, auf den Spieler aufmerksam wird und ihn unter seine Fittiche nimmt. Als Superstar der Szene und Fan-Liebling zeigt AJ dem jungen, aufstrebenden Fahrer den Weg, seinen Mentor zu übertreffen", heißt es in der Pressemitteilung.Nolan North schlüpft dagegen in die Rolle des Antagonisten Bruno Durand, der mit eiskalten Methoden den Weg zum Ruhm sucht. Die Geschichte des Spielers soll im DIRT Podcast von Donut Media mit James Pumphrey und Nolan Sykes von der Donut Crew thematisiert werden, indem von den beiden die Schlüsselmomente innerhalb der Handlung aufgegriffen werden. Darüber hinaus werden bereits Gastauftritte von AJ und Bruno, dem W-Series-Champion Jamie Chadwick sowie Gaming- und Auto-Berühmtheit SLAPTrain angekündigt.Die Progression innerhalb der Karriere läuft über so genannte Marken: Mit ihnen schaltet man das Hauptevent der einzelnen Kapitel frei, das eine ganz besondere Herausforderung bieten soll. In geheimen, freischaltbaren Throwdowns darf man sich außerdem 1-gegen-1-Duellen gegen spezielle Gegner stellen.Codemasters gibt außerdem bekannt, dass man die Karriere nicht nur alleine spielen darf, sondern dass die Optionen zum Fahren am geteilten Bildschirm für bis zu vier Leute auch dort zur Verfügung stehen wird.Der Start von Dirt 5 erfolgt im Oktober auf PC, PS4 und Xbox One. Außerdem rast das Spiel auch ins Start-Lineup von PlayStation 5 und Xbox Series X. Für Google Stadia ist der Release erst für Anfang 2021 geplant.Letztes aktuelles Video: Development Director on New Gameplay