Dirt 5: Die "DIRT Series" im Karriere-Modus

Codemasters hat den Karriere-Modus aus DIRT 5 näher vorgestellt. Dieser dreht sich um die "DIRT Series", ein weltweites Renn-Event mit verschiedenen Disziplinen und den besten Off-Road-Fahrern. Der Spieler startet seine Anfänger-Karriere gegen eine Auswahl an etablierten Fahrern. Das Kontrahenten-Line-Up umfasst Alex 'AJ' Janicek sowie Bruno Durand, der sich schnell zum Antagonisten entwickeln wird. "Die Rivalität zwischen AJ und Bruno schafft die Möglichkeit für einen neuen aufstrebenden Fahrer sich zu profilieren und sein Erbe im Sport aufzubauen", heißt es in der Pressemitteilung.Insgesamt soll der Karriere-Modus fünf Kapitel, mehr als 130 Events, über neun Renntypen und Throwdown-Herausforderungen umfassen. Troy Baker (AJ) und Nolan North (Bruno) leihen den Hauptcharakteren ihre Stimmen. James Pumphrey und Nolan Sykes von Donut Media sollen weiteren Schwung in den Karriere-Modus bringen.Letztes aktuelles Video: A Racing Story AmplifiedCodemasters: "Der Karrieremodus ist in fünf Kapitel eingeteilt und bietet unterschiedliche Pfade, auf denen sich die Spieler ihre Events aussuchen können. Je besser das Rennergebnis, desto mehr Marken verdienen sich die Spieler. Diese werden für das Freischalten des Hauptevents benötigt, das sich als schwierige letzte Herausforderung den Spielern in den Weg stellt. Sobald es freigeschaltet ist, werden Off-Road-Fans mit der ultimativen One-On-One-Challenge gegen einen bissigen Mitstreiter aus dem World Circuit konfrontiert. Die World Tour nimmt Spieler mit auf eine Reise von den USA bis nach China und darüber hinaus. Echte Weltmarken warten auf frische Talente und es gibt zahlreiche Ingame-Belohnungen basierend auf den Leistungen und dem Reputationsrang des Spielers. Die Karriere von DIRT 5 bietet Couch-Play-Support für bis zu vier Spieler. Diese Option ist verfügbar für alle Multi-Car-Herausforderungen. Die zusätzlichen Fahrer ersetzen dabei die KI-kontrollierten Fahrzeuge. Die höchste Platzierung zählt anschließend für die Spielerkarriere und bietet dadurch einen großartigen Weg, Marken zu verdienen und Spielern bei ihrem Fortschritt zu helfen.""Die Karriere in DIRT 5 untermauert das komplette Erlebnis und liefert einen sehr immersiven Spielplatz mit den Entscheidungen des Spielers als dessen Kern", sagt Robert Karp, DIRT 5 Development Director bei Codemasters. "Die Ergänzung durch Troy, Nolan und Donut Media hat eine lebendige, atmende Welt erschaffen, in der sich Spieler wohl fühlen und miteinander konkurrieren möchten. Ob sie sich den Herausforderungen des Hauptevents und den Throwdowns stellen können, bleibt abzuwarten."Der Start von Dirt 5 erfolgt im Oktober auf PC, PS4 und Xbox One. Außerdem rast das Spiel auch ins Start-Lineup von PlayStation 5 und Xbox Series X. Für Google Stadia ist der Release erst für Anfang 2021 geplant.