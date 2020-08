Dirt 5: Ice-Breaker-Rennevents sind Schlitterpartien

In DiRT 5 wird man in Ice-Breaker-Rennevents auch auf komplett mit Eis bedeckten Pisten unterwegs sein, zum Beispiel in Norwegen, Nepal oder auf dem zugefrorenen East River. Maximal zwölf Autos dürfen an den eisigen Rennen teilnehmen. "Die Kontrolle des Gas-Pedals, präzises Driften und das besondere Momentum" sollen der Schlüssel zum Erfolg sein."Abwechslung ist ein wichtiger Aspekt unseres DiRT 5-Ansatzes und wir wollten neben den altbekannten und beliebten Modi ebenfalls so manch neue Erfahrung in die DiRT-Serie einbauen. Der Ice Breaker-Modus ist eine dieser Neuheiten und bietet ein völlig neues Gameplay-Gefühl. Spieler werden neue Kurvenlinien finden müssen, um in diesem Modus das Feld anzuführen", sagt Robert Karp, DiRT 5 Developement Director. "Die Events finden allesamt in unglaublichen Winter-Landschaften statt, mit dynamischen Wettereffekten bis hin zu Blizzards. Die Lichteffekte des Eis machen die Rennen zu einem wahrhaften Spektakel."Dirt 5 wird am 9. Oktober PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X folgen später. Die Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Käufer der Amplified Edition erhalten exklusiven Bonusinhalt und können DIRT 5 drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen. Dirt 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und Free-Upgrade-Unterstützung (PS4 -> PS5).Letztes aktuelles Video: First Look | Ice Racing