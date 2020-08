Dirt 5: Veröffentlichung auf PC, PS4 und Xbox One um eine Woche verschoben

News: #DIRT5 will now launch on Xbox One, PlayStation 4 and PC on October 16, with three days’ early access (Oct 13) for Amplified Edition players.



Codemasters hat die Veröffentlichung von DiRT 5 um eine Woche verschoben. Das Offroad-Rennspiel wird demnach am 16. Oktober auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Käufer der Amplified Edition erhalten "exklusiven Bonusinhalt" und können schon drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung spielen (also am 13. Oktober).Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X sollen "später in diesem Jahr" folgen. Dirt 5 unterstützt Xbox Smart Delivery und Free-Upgrade-Unterstützung (PS4 -> PS5). Die Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Gründe für die Terminverlegung wurden nicht genannt.Letztes aktuelles Video: First Look | Ice Racing