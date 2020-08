Dirt 5: Soundtrack im Überblick

American Authors: Microphone [habitat remix]

Arkells: Years In The Making

Barns Courtney: Fun Never Ends

Car Seat Headrest: Hollywood

Chaka Khan: Like Sugar

Child of the Parish: Thread The Needles Eye

Dinosaur Pile-Up: Back Foot

EOB: Shangri-La - Spike Stent Edit

Floating Points: LesAlpx

Foals: In Degrees

Hero The Band: Shout

Hockey Dad: I Missed Out

Inhaler: We Have To Move On

Jamie N Commons: Let's Do It Till We Get It Right

John J Presley: Left

MASON: Dance, Shake, Move

New Found Glory: Hit or Miss

NOISY: Oi ATM

Oh The Larceny: Check It Out

Pearl Jam: Who Ever Said

Sports Team: The Races

Starcrawler: Home Alone

Stormzy: Pop Boy (ft. Aitch)

Tesla: Tied To The Tracks

The Academic: SUPERLIKE

The Amazons: Mother

The Bloody Beetroots + Jet: My Name Is Thunder

The Chemical Brothers: Bango

The Hara: Friends

The Heavy: A Whole Lot of Love

The Killers: Caution

The Mysterines: Gasoline

The Prodigy: Timebomb Zone

The Sherlocks: Magic Man

The Shoes: Time to Dance (Sebastian Remix)

Twin Atlantic: Volcano

Tyler Bryant & The Shakedown: Drive Me Mad

Weshly Arms: Never Be The Same

Wolfmother: Chase The Feeling (feat. Chris Cester)

Yungblud: Tin Pan Boy

Codemasters hat die Songs aus dem Soundtrack von DiRT 5 benannt. Mit dabei sind 40 Titel u.a. von The Killers, The Prodigy und Chaka Khan bis zu neu aufstrebenden britischen Künstlern wie Yungblud, Sea Girls und Broken Witt Rebels ( Spotify-Playlist ).Der Soundtrack im Detail:"Codemasters ist zudem eine Partnerschaft mit Globe, Universal Music UK, eingegangen, um den offiziellen Soundtrack exklusiv für DIRT 5 mit neuster Musik abrunden zu können. Zu den Künstlern gehören Sea Girls, Broken Witt Rebels, High Contrast, NOISY, KOKO, Prospa und Saronde. Der Soundtrack wird zum Release auch auf weiteren unterschiedlichen Streaming-Plattformen verfügbar werden.""DIRT 5 erneuert das Racing-Genre, zieht viele Inspirationen aus bisherigen DIRT-Spielen und biete eine Next-Generation-Erfahrung", sagt Stephen Root, VP of Development Creative Services bei Codemasters. "Der Soundtrack folgt den gleichen Prinzipien mit der Lebendigkeit des Neuen und einem Wink an vorherige Generationen durch aufregend frische Musik von etablierten Weltstars.""Wir freuen uns sehr darüber, die Partnerschaft mit Codemasters fortsetzen zu können", sagt Greg Turner, Senior Creative Licensing Manager von Globe, Universal Music UK. "Wir haben eng mit den involvierten Künstlern zusammengearbeitet, um einen Soundtrack zu erschaffen, den man so schnell nirgendwo anders hören wird."DiRT 5 wird am 16. Oktober 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X folgen später im Jahr. Die Google Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Käufer der Amplified Edition erhalten exklusiven Bonusinhalt und können DiRT 5 drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen.Letztes aktuelles Video: First Look | Ice Racing