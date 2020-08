Dirt 5: Die Systemanforderungen der PC-Version

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10 (18362)

Prozessor: AMD FX 4300 / Intel Core i3 2130

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: AMD RX 480 / Nvidia GTX 970

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX Compatible

Zusätzliche Anmerkungen: Für die Wiedergabe von Dolby Atmos ist entsprechende Hardware erforderlich

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10 (18362)

Prozessor: AMD Ryzen 3600 / Intel Core i5 9600K

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD Radeon 5700XT / Nvidia GTX 1070 Ti

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX Compatible

Zusätzliche Anmerkungen: Für die Wiedergabe von Dolby Atmos ist entsprechende Hardware erforderlich





Confirmed: PC specs for DIRT 5, launching October 16 ⚡



Who's gunna be playing #DIRT5 on Steam? Let us know what you're most excited for ⏬ https://t.co/RjSfJr7LTs pic.twitter.com/g5ASrGdDcs



— DIRT (@dirtgame) August 21, 2020

Codemasters hat die Systemanforderungen der PC-Version von DiRT 5 bekannt gegeben. Für welche Auflösung, Bildwiederholrate und Qualitätsoptionen die genannten PC-Anforderungen allerdings gelten, verrieten die Entwickler nicht. Gleiches gilt für Details zu den PC-Optionen und Anpassungsmöglichkeiten.MindestanforderungenEmpfohlene SystemanforderungenDiRT 5 wird am 16. Oktober 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X folgen später im Jahr. Die Google Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht. Käufer der Amplified Edition erhalten exklusiven Bonusinhalt und können DiRT 5 drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung bereits spielen.Letztes aktuelles Video: First Look | Ice Racing