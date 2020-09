Dirt 5: Rollt in die Start-Aufstellung der Xbox Series X; Trailer: New York Ice Racing mit Feuerwerk

Nachdem man gerade erst den Releasetermin von Dirt 5 auf allen Plattformen nach hinten verschoben hat, um sich näher an den Veröffentlichungsterminen der neuen Konsolengeneration zu positionieren, hat man jetzt bestätigt, dass das Rallye-Rennspiel Dirt 5 auf der Xbox Series X pünktlich zum Start der neuen Konsole am 10. November zur Verfügung stehen wird.Auf den anderen Systemen bleibt es beim jüngst kommunizierten Datum: Auf PC, PS4 und Xbox One wird man sich bereits am 6. November hinters Steuer klemmen dürfen, während man sich auf Stadia noch bis Anfang 2021 gedulden muss.Letztes aktuelles Video: Spielszenen New York Ice Racing mit Feuerwerk